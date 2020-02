Dopo l'anticipo del venerdì fra Cosenza e Frosinone prosegue con altre 5 gare il programma della 25esima giornata di Serie B.



Apre alle 15 il Benevento di Inzaghi, capolista indiscusso, che fa visita all'Entella ancora in piena corsa playoff ma con solo una vittoria all'attivo nelle ultime 5 gare. Chi insegue la promozione diretta è invece lo Spezia, che arriva da 5 vittorie consecutive e non perde da 12 giornate, impegnato in trasferta con un Trapani precipitato in penultima posizione e in serie negativa da 4 giornate. Infine il Cittadella, quinto alla vigilia, proverà lo scatto playoff contro la Juve Stabia. Rinviata per l'emergenza Coronavirus, invece, la sfida fra Ascoli e Cremonese. Chiude alle 18 il Venezia in un autentico scontro salvezza con il Pisa.