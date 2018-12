Due gli anticipi della 18esima giornata di Serie B, entrambi alle 15. Il Brescia terzo in classifica vuole prendersi il secondo posto, almeno per una sera: al Rigamonti arriva la Cremonese, che non vince dal primo dicembre, contro il Crotone. Poi, nelle ultime 3 un pareggio e 2 sconfitte. Striscia positiva, invece, per gli uomini di Corini, che hanno vinto 3 delle ultime 4.



Sempre alle 15, la sfida salvezza Carpi-Livorno. La squadra di Castori arriva dalla vittoria in rimonta contro la Cremonese, ed è ora a 2 punti dalla salvezza; penultimo posto invece per la squadra toscana, che ha vinto e pareggiato le ultime 3, una mini striscia positiva che ha ridato fiducia.