Dopo l'anticipo di venerdì tra Brescia e Perugia e le tre gare di ieri e in attesa del posticipo di domani tra Benevento e Lecce, la prima giornata del campionato di Serie B continua oggi con quattro partite: alle 18 prima uscita stagionale per il Verona di Fabio Grosso, favorita per la promozione e subito impegnata nel derby contro il neo-promosso ma ambizioso Padova di Pierpaolo Bisoli. Alle 21 gli altri tre match: l'Ascoli riceve il Cosenza, alla prima uscita in Serie B dopo 15 anni; il Cittadella riceve il Crotone, deluso per il mancato ripescaggio in A e voglioso di riconquistare subito la categoria sul campo: il Foggia di Grassadonia esordisce dinnanzi al proprio pubblico contro il Carpi, dopo un mercato faraonico portato avanti dal ds Nember.