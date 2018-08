Da una parte il Verona appena retrocesso, dall’altra il Padova, carico dopo la promozione e la stagione dominata in Serie C. Il derby veneto in programma nella prima giornata di Serie B promette scintille, anche se il favore dei bookmaker va a Grosso e i suoi: l’«1» al Bentegodi è a 1,67 sul tabellone Microgame, il Padova (che ha vinto gli ultimi due scontri diretti tra 2012 e 2013) prova un blitz da 5,90, mentre il pareggio pagherebbe 3,35. Nelle due partite ufficiali disputate finora - una vittoria e un ko in Coppa Italia - il Verona ha subìto almeno un gol: la possibilità che ci riescano anche i biancorossi vadano vale 1,60 mentre il Goal (tutte e due le squadre a segno) si gioca a 1,88. Complessivamente, comunque, il tabellone punta sull’Under, a 1,72, mentre per l’Over si sale a 2,03.