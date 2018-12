Prosegue il programma della 14esima giornata di Serie B, aperta ieri dall'anticipo tra Palermo e Benevento, con altre quattro partite in programma oggi.



Alle 15 scontro diretto tra Cittadella e Salernitana: chi vince può agganciare momentaneamente il Pescara al secondo posto. Allo stesso orario due match chiave nella parte bassa della classifica: il Crotone che non vince da sette giornate va sul campo della Cremonese, mentre il Cosenza ospita il Padova.



Alle 18 chiude il sabato Ascoli-Spezia, con in palio punti per avvicinarsi alla zona playoff.