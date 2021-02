Dopo le due partite di ieri, che hanno visto lapareggiare 0-0 con lae l’impattare 1-1 col, alle 14, oggi, riprende la 25esima giornata di. Si parte col, in piena bagarre promozione, che va in casa deldi Occhiuzzi, quartultimo e che non vince dal 30 gennaio, quando espugnò il campo dell’Entella; poi, con il grande ex, Daniel, che ha ritrovato se stesso con 6 gol nelle ultime 7, compresa la doppietta con cui ha steso il Brescia nell’ultimo turno, dando la vittoria ai grigiorossi.Sempre alle 14 sfida tra: il Delfino, con Grassadonia al debutto all’Adriatico, arriva dal pareggio di Frosinone, con cui ha lasciato l’ultimo posto in classifica, mentre i salentini, settimi, sono reduci da 2 vittorie consecutive, l’ultima, tra le polemiche, contro il. Chiudono il programma delle 14, con gli estensi, ottavi, che non vincono da 6 partite: 5 pareggi e una sconfitta.La giornata prosegue con ilche, alle 16, attende il, con un altro grande ex in campo: Davide, che con i veneti ha realizzato 22 gol in 56 presenze, sfiorando la promozione in Serie A due stagioni fa. I brianzoli arrivano dal colpaccio di Verona contro il Chievo, grazie al terzo gol in campionato di Mario, oggi a disposizione di Brocchi; il Citta, invece, ha vinto solo una delle ultime 5 partite.Chiude il programma, alle 18,: due squadre in crisi, coi liguri ultimi in classifica che non vincono dal 22 gennaio e hanno collezionato, in fila, 5 sconfitte; mentre le Rondinelle non trovano pace, altalenanti e in difficoltà nonostante l’ennesimo cambio in panchina.