Prosegue oggi la 30esima giornata di Serie B, dopo il pareggio di ieri tra Cremonese e Verona. Alle 15, sei match: si parte con Ascoli-Benevento, 32 punti contro 43, la ricerca della salvezza contro l'ambizione della Serie A, chi vuole evitare i playout attende chi ha ancora l'obiettivo di promozione diretta. Rimanendo in zona playoff, il Cittadella, ottavo, attende il Padova, penultimo, in uno scontro che sulla carta sembra essere già scritto; il Perugia, settimo, ospita il Livorno, appena fuori dalla zona rossa ma sempre a rischio; infine, il Palermo, secondo in classifica, va al Marulla di Cosenza con un Chochev in meno, che ha finito anzitempo la stagione.



ZONA RETROCESSIONE - Sempre in programma alle 15, poi, un vero e proprio scontro diretto per la salvezza: il Carpi di Castori aspetta il Crotone allo Scida. Ultima contro quartultima, per i padroni di casa è l'ultima spiaggia. Chiude i 6 match del pomeriggio Salernitana-Venezia: la squadra di Gregucci è a sei punti dalla zona playoff, di contro c'è un Venezia che è a meno 2 dalla salvezza e reduce da due pareggi consecutivi.



ALLE 18 - Alle 18, poi, in campo prima della classe, il Brescia, che al Rigamonti aspetta un Foggia alla ricerca di punti per restare in Serie B, o quantomeno trovare un posto in zona playout.