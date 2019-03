Corsa per la promozione in Serie A e lotta salvezza in palio nelle tre partite che concludono la 28esima giornata di Serie B. Grande occasione in particolare per il Palermo, che contro il Carpi ultimo in classifica può portarsi a -1 dal Brescia, che osserva il suo turno di riposo in questo fine settimana. Calcio di inizio fissato per le 15, esattamente come per il match tra Venezia e Cremonese.



Il posticipo delle 21 è Crotone-Lecce, con i calabresi in serie utile da 3 partite e con l'obiettivo di abbandonare la zona salvezza in caso di vittoria, mentre la squadra di Liverani, reduce dalla vittoria nel derby col Foggia, ha nel mirino il sorpasso al Verona al terzo posto.