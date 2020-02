Torna in campo la Serie B con le ultime partite della 24esima giornata. Si parte alle 15 con la sfida tra Cremonese e Trapani, in quello che è un vero e proprio scontro salvezza. Sempre alle 15 il Frosinone cerca 3 punti chiave, in casa contro il Perugia, in lotta per un posto in zona playoff, per agganciare al secondo posto in classifica lo Spezia.



Si chiude in serata, alle 21, con Empoli-Pisa, pericolanti ed entrambe a quota 30 punti, a +2 sulla zona playout.