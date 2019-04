Dopo l'anticipo tra Brescia e Venezia, vanno in scena oggi altre 4 partite valide per la 32esima giornata del campionato di Serie B. Per quanto concerne il programma delle 15, spicca la sfida salvezza tra Carpi e Padova, ultima e penultima in classifica e condannate a vincere per sperare ancora nel mantenimento della categoria. La squadra di Castori non vince dallo scorso 27 febbraio e ha incassato 4 sconfitte nelle ultime 5, mentre gli uomini di Centurioni vogliono riscattare l'ultimo ko con l'Ascoli.



Alla stessa ora, lo Spezia si gioca le proprie carte in ottica play-off sul campo di un Foggia che ha ottenuto solo un punto nelle ultime tre giornate e che ha dunque un drammatico bisogno di fare risultato per uscire dalla zona rossa. Il Cittadella vuole proseguire invece la serie di risultati utili che dura da 6 partite contro un Livorno che viene da 2 ko consecutivi.



Alle 18, si chiude col match tra Perugia e Benevento: il gruppo di Nesta, in piena zona play-off, cerca continuità dopo il ko di Crotone e proverà ad agguantare proprio i campani, rilanciati dalla vittoria sul Carpi nel turno infrasettimanale e avanti di appena 3 punti.