Turno infrasettimanale anche per la Serie B: in attesa dei due posticipi di domani Cremonese-Cosenza (19) e Foggia-Padova (21), sono nove le partite in programma in questo martedì.



La capolista Verona, ancora imbattuta, cerca altri tre punti contro lo Spezia, rilanciato dalla vittoria sul Cittadella secondo in classifica. Cittadella che a sua volta prova a riscattarsi ospitando il Benevento, reduce dal sonoro poker alla Salernitana impegnata oggi in casa con l'Ascoli. Scontro ad alta quota tra Pescara e Crotone, mentre il Palermo è atteso dalla trasferta a Brescia, ancora a caccia del primo successo stagionale. Chiudono il giro Livorno-Lecce e Carpi-Perugia.