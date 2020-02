Dopo le sfide di ieri, con le vittorie di Empoli, Crotone, Frosinone e Spezia, a cui si è aggiunto il pareggio tra Pordenone e Livorno, torna in campo oggi la Serie B per la 23° giornata.



Si parte alle 15.00 con il Chievo che è di scena a Pisa: i gialloblù devono riscattare il ko con il Venezia, i padroni di casa non perdono da quattro partite. Veneti 12° a 30 punti, toscani 14° a 29. In contemporanea, il Pescara è di scena sul campo della Virtus Entella per una sfida dal sapore di play-off: abruzzesi noni a -1 dal Perugia, liguri che inseguono a una lunghezza di distanza proprio dal Delfino.



Alle 18.00, invece, è il turno della capolista Benevento, di scena a Cosenza: Inzaghi è chiamato a rispondere al Crotone, mentre i calabresi hanno bisogno di punti per respirare.