Dopo il ko del Pescara con il Cittadella, prosegue oggi la 24esima giornata di Serie B. Alle 15 il big match Benevento-Pordenone: la prima contro la sesta, ma che fino a settimana scorsa era seconda in classifica. Le Streghe hanno perso una sola partita in campionato, i Ramarri, invece, non vincono da 4 partite (2 pareggi e 2 ko). E in trasferta fanno più fatica. Sempre alle 15, poi, il Crotone, seconda della classe, va a Castellammare contro la Juve Stabia, che ha perso solo una partita delle ultime 5; il Livorno, sempre più ultimo, attende il Cosenza del nuovo tecnico Bepi Pillon, all'esordio sulla panchina dei Lupi; mentre il Venezia accoglie l'Entella, in piena lotta per i playoff.



ALLE 18 - Chiude il programma, alle 18, Spezia-Ascoli. I padroni di casa hanno messo insieme 11 risultati utili consecutivi e hanno agganciato il Crotone al secondo posto in classifica, con un calcio divertente ed efficace; gli ospiti, invece, hanno messo insieme 4 punti in due partite dopo un periodo difficile e vogliono rilanciarsi in chiave playoff.