Prosegue con altre due gare il programma della prima giornata del nuovo campionato 2019/20 di Serie B che si concluderà domani con il posticipo del lunedì fra Pordenone e Frosinone.



Alle 18 scende in campo l'Empoli, retrocessa dalla Serie A all'ultima giornata l'anno scorso e pronta a cercare la rapida risalita. Al Castellani affronterà la Juve Stabia che invece torna in Serie B dopo 5 anni di assenza.



Alle 21 il big match di giornata, con il Perugia di Oddo che ospita al Curi il Chievo di Marcolin alla prima stagione in Serie B dopo 11 anni di Serie A. Due delle principali candidate quantomeno ad un piazzamento playoff, ma col cartello lavori in corso ancora appeso fuori dai centri sportivi e un mercato che ancora non ha dato certezze.