Prosegue il programma della 21esima giornata di Serie B con altre tre gare in programma in questa domenica.



Si parte alle 15 con il Crotone che vuole dimenticare la sconfitta di Cosenza: all'Ezio Scida i calabresi ospitano lo Spezia e cercano un successo che li proietterebbe al secondo posto, scavalcando il Pordenone.



Stesso orario per Venezia-Trapani, delicato scontro diretto in chiave salvezza.



Alle 21, poi, Ascoli e Frosinone si affrontano in una gara importante per la corsa ai playoff: i padroni di casa cercano il sorpasso sui laziali, avanti di un punto in classifica.



Chiude il turno domani Perugia-Livorno (ore 21).