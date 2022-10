Prende il via oggi con ben 7 gare in programma la 10a giornata della Serie B.



Fari puntati sulla lotta promozione dove la Ternana capolista scenderà in campo alle 16.15 contro il Genoa (seconda a -1) in uno degli scontri diretti più importanti di giornata.



Prima però alle 14 fari puntati su Frosinone-Bari, anch'esse seconde a -1 dalla vetta, così come la Reggina che invece ospita il deludentissimo Perugia di questo inizio di stagione e fermo all'ultimo posto in classifica.



Ferme a -3 dalla capolista ci sono invece Parma e Brescia che affronteranno rispettivamente il sorprendente Sudtirol in trasferta e il Venezia in casa.



Infine chiudono gli scontri con vista sulle zone calde della classifica Como-Benevento e Spal-Cosenza