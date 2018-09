Prosegue oggi la sesta giornata del campionato di Serie B. Tre gli incontri in programma: si parte alle 15 con Ascoli-Cremonese 0-0 e Cosenza-Perugia 1-1 (vantaggio dei padroni di casa con Maniero, pareggio di Kingsley Michael per gli ospiti). In serata, invece, appuntamento alle 21 per il fischio d'inizio di Benevento-Foggia. Il turno si chiuderà lunedì sera con il posticipo fra Padova e Pescara.