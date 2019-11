Dopo le gare di venerdì e di ieri, termina oggi con tre partite la 12esima giornata di Serie B: aprono alle 15 due sfide, quella dello Zini tra la deludente Cremonese di Marco Baroni, che non vince da cinque turni (tre ko e due pari) e si trova in piena zona retrocessione, e la fin qui convincente Salernitana di Gian Piero Ventura, che con una vittoria si proietterebbe addirittura al secondo posto provvisorio, e quella del comunale di Trapani tra i siciliani, ultimissimi in classifica e autori fin qui di una sola vittoria, e il pericolante Cosenza, in zona rossa. Chiude alle 21 il posticipo e big match di giornata: il Frosinone di Alessandro Nesta, in ripresa dopo un avvio difficile ma comunque altalenante, riceve il Chievo, che non perde addirittura dalla prima giornata ma, complici sei pareggi, deve ancora ingranare.