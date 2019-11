Si chiude oggi il programma dell'undicesima giornata di Serie B. Alle 21.00, il Cosenza ospita la Cremonese in una sfida delicata per la salvezza. I padroni di casa, penultimi a quota 8 punti, vincendo supererebbero Livorno e Juve Stabia. Gli ospiti, invece, sono sedicesimi a quota 12, e cercano punti importanti per allontanarsi dalla zona playout.