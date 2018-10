Si chiude questa sera la decima giornata della Serie B. Fischio d'inizio alle 19 con: i campani , con una vittoria, hanno la possibilità di portarsi al terzo posto in classifica; dall’altra parte, però, c’è una squadra, quella di, che ha centrato nell’ultimo turno la prima vittoria in campionato e vuole sfruttare l’entusiasmo ritrovato.Alle 21, poi,: i pugliesi non vincono dal 5 ottobre, sfida contro il Verona, e vogliono continuare a stare in zona playoff; i calabresi, invece, hanno cambiato in panchina, dando l’addio a Giovanni Stroppa dopo il parei contro la Salernitana e, in attesa di Oddo, si affidano a Ivan Moschella, allenatore della Primavera, per rilanciare le proprie ambizioni.