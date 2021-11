Sono tre le partite di questa domenica che completano il dodicesimo turno del campionato di Serie B; tre posticipi di lusso che possono riscrivere le zone alte della classifica. Le prime a scendere in campo, alle 14, sono Lecce e Parma: i salentini, imbattuti da agosto, cercano un successo per restare nella scia del Brescia, mentre la squadra di Maresca vuole continuità dopo le ultime due vittorie di fila.



Alle 16.15, Pasquale Marino esordisce allo "Scida" da allenatore del Crotone dopo lo sfortunato esordio di Frosinone: ad attenderlo c'è il Monza del grande ex Stroppa, che in questa stagione non ha ancora vinto in trasferta.



Si chiude alle 20.30 con Cittadella-Pisa: i veneti vanno a caccia di una vittoria casalinga che manca da quasi due mesi, mentre i toscani hanno raccolto appena 3 punti negli ultimi 4 turni e inseguono il risultato pieno per riprendersi la testa della classifica.