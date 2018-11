Al via l'11esimo turno di Serie B con l'anticipo tra Verona e Cremonese. Entrambe le formazioni vogliono rialzarsi dopo le sconfitte nel turno infrasettimanale, rispettivamente contro Ascoli e Venezia. Gli uomini di Grosso vanno a caccia del primo posto momentaneo, in attesa delle sfide di Pescara e Palermo, mentre la Cremonese del grande ex Andrea Mandorlini non trova il successo da quattro turni, ovvero dalla sfida casalinga del 26 settembre contro il Cosenza, e vuole conquistare la prima vittoria stagionale in trasferta dopo tre pareggi e la sconfitta di Benevento.