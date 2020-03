Si chiude il 27esimo turno di Serie B con le ultime due gare in programma. Si parte alle 18.50 con Ascoli-Chievo: la partita, che si disputa a porte chiuse per l'allerta Coronavirus, mette in palio punti preziosi per allontanare i marchigiani dalla zona playout o per avvicinare i veneti a quella playoff.



Alle 21, poi, tocca allo Spezia: i liguri cercano in casa contro il Pescara un successo che permetterebbe di riprendere il quarto posto alle spalle del Crotone.