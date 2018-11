Dopo il pareggio tra Verona e Palermo, prosegue oggi alle 15 la tredicesima giornata della Serie B. Apre le danze l’ultima della classe, quel Livorno che ha vinto solo una partita in stagione, che attende il Cittadella, quarto in classifica che nelle ultime 5 ha raccolto 9 punti senza ma perdere. Sempre alle 15 Padova-Carpi e Venezia-Brescia, con gli occhi puntati su Sandro Tonali, definito dall’avversario Walter Zenga “di altra categoria”.





Chiude il programma, alle 18, il big match tra Benevento e Perugia: entrambe in lotta per un posto nei playoff, le squadre di Bucchi e Nesta sono entrambe a 17 punti, ma il Grifo arriva da 3 vittorie consecutive, mentre le Streghe non vincono da 3 gare.