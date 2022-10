Parte da un match casalingo l'avventura da allenatore in Italia di Fabio Cannavaro. Alle 16:15 il suo Benevento ospita l'Ascoli per il settimo turno di Serie B. Le due squadre sono al 13esimo e 15esimo posto in classifica, distanziate da un punto. Sono 9 i precedenti fra le due in B, il bilancio è in perfetta parità con due vittorie a testa e 5 pareggi. Di seguito il live della gara.