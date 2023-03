Si chiude il 29esimo turno di Serie B con due gare dal sapore opposto. Alle 16:15 vanno in campo infatti Cosenza-Spal e Genoa-Ternana. Scontro salvezza la prima con calabresi ultimi ed emiliani terzultimi. Aria più rarefatta invece nella gara di Marassi: la Ternana vuole tenersi al centro della classifica, lontano dalle zone pericolose, la squadra di Gilardino invece punta a continuare nell'ottimo ruolino di marcia delle ultime uscite. Con i tre punti il Grifone supererebbe di nuovo il Bari per mettersi secondo, in solitaria.