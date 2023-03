In Serie B manca una sola partita per chiudere la 30a giornata: dopo la vittoria di ieri del Sudtirol, 2-0 in casa con la Spal, i biancorossi hanno superato momentaneamente il Bari salendo al terzo posto; e oggi i biancorossi proveranno il controsorpasso per tornare a -3 dalla promozione diretta. Alle 16.15 la squadra di Mignani giocherà in casa della Ternana che non vince dal 28 gennaio col Modena: da quando è tornato in panchina Cristiano Lucarelli dopo le dimissioni di Andreazzoli, gli umbri hanno totalizzato due punti in tre partite ed è a soli tre punti dalla zona playout.