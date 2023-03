La Serie B torna in campo con il 29° turno. All’Unipol Domus, il venerdì di campionato si apre con la sfida tra Cagliari e Ascoli, delicatissima per gli equilibri della classifica. Per i sardi, guidati da Claudio Ranieri e al momento ottavi a quota 39, battere i bianconeri significherebbe consolidare in maniera importante un posto in zona playoff, scavalcando momentaneamente Parma, Reggina e Pisa.



MOMENTO ASCOLI - Di fronte ai rossoblù ci sarà però la squadra di Breda, quasi rinata dopo il cambio in panchina e che arriva da dieci punti collezionati nelle ultime 5 gare. Dopo quattro risultati utili consecutivi, gli ospiti hanno perso all’ultima contro il Bari. L'Ascoli è al momento al decimo posto, a quota 36.