La Serie B è ripartita subito alla grande dopo lo spettacolare pareggio per 2-2 tra Parma e Bari e questa sera, alle 20:45 altre si giocheranno altre 3 sfide. Il Pisa, dopo la delusione della sconfitta in finale playoff della passata stagione, vuole provare nuovamente a giocarsi la promozione in Serie A e inizierà il cammino in trasferta contro il Cittadella. Quest’ultimi reduci da un campionato meno brillante rispetto quelli precedenti, sperano di bissare il successo contro i toscani ottenuto nell’ultima sfida disputata al Pier Cesare Tombolato, terminata 2-0 per i padroni di casa.



Grande attesa anche per la sfida tra il Como, protagonista nel mercato grazie al colpo Cesc Fabregas ma non solo e il Cagliari, reduce da una sorprendente retrocessione. I sardi che hanno cambiato guida, con Fabio Liverani che si è seduto sulla panchina, hanno l’obiettivo di tornare subito in Serie A.



Infine il terzo match di giornata, quello tra Palermo e Perugia che si disputerà davanti a circa 20.000 tifosi. Segno che l’entusiasmo a Palermo - dopo la promozione dalla Serie C - non si è fermato nonostante le dimissioni a sorpresa di Silvio Baldini con Eugenio Corini che ha preso il suo posto a pochi giorni dall’inizio del campionato.