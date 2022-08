Il primo turno di Serie B ha già regalato grandi match e tanti gol. Dopo le emozioni dell'anticipo di venerdì e quelle delle tre sfide del sabato, arriva il piatto forte. Ben 6 gare questa sera con una che spicca sulle altre. Stiamo parlando di Venezia-Genoa, lo scontro tra due retrocesse dalla A con ambizioni di tornare presto nella massima categoria. Sarà l'esordio in campionato per Coda, il grande colpo di questo calciomercato per quanto riguarda le squadre di B. Ma lo spettacolo è annunciato su tutti i campi. Si gioca infatti anche ad Ascoli, dove i bianconeri ospitano la Ternana. Torna in B anche il Modena che accoglie il Frosinone, mentre molto equilibrato sulla carta è la gara tra Spal e la neo Reggina di Inzaghi. Debutti casalinghi anche per due altre contender per la promozione. Il Benevento ospita il Cosenza, il Brescia battezza la prima storica in B del Sudtirol. Si parte alle 20.45.