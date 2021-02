Dopo le partite del weekend, termina questa sera con il posticipo del Monday Night: in scena allo Stadio San Vito-Marulla diil derby calabro tra i padroni di casa guidati da Occhiuzzi e ladi Baroni, sfida fondamentale in chiave salvezza. I padroni di casa sono 17esimi, a 2 punti dalla zona verde e a 3 proprio dai rivali, ma sono reduci da cinque risultati utili di fila: gli ospiti, partiti con velleità di alta classifica, arrivano da due vittorie di fila ma sono in lotta per il mantenimento della categoria. Grande rivalità regionale tra le due squadre e le tifoserie.Falcone; Idda, Schiavi, Legittimo; Corsi, Petrucci, Sciaudone, Gerbo; Tremolada, Carretta; Trotta.Nicolas; Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Ménez; Rivas​