Torna in campo la Serie B con l'anticipo Brescia-Benevento. Allo stadio Rigamonti l'avvio della sesta giornata di campionato. I lombardi cercano una vittoria per restare in testa alla classifica con la Reggina. Più accidentato il cammino del Benevento. Dopo due vittorie consecutive contro Frosinone e Venezia i giallorossi si sono dovuti fermare di nuovo in casa contro il Cagliari. Il 15 marzo scorso l’ultimo precedente a Brescia tra le due squadre chiuso con un pareggio per 2-2, all’11 maggio 2019 con un 2-3 risale l’ultimo successo delle Rondinelle, al 17 aprile 2017, con un 1-0, l’ultima affermazione del Brescia in casa contro i sanniti.



STATISTICHE - Gli unici sei precedenti ufficiali tra lombardi e campani sono stati disputati tutti dal mese di novembre 2016 in poi. I numeri sono in perfetto equilibrio: due vittorie per il Brescia, altrettanti successi per il Benevento e sono due anche i pareggi.





Formazioni ufficiali:

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Karacic, Papetti, Adorni, Mangraviti; Labojko, Bisoli (C), Bertagnoli; Benali; Ayé, Moreo.



Benevento (3-5-2): Paleari; Letizia, Glik, Foulon; Leverbe, Acampora, Karic, Schiattarella, Veseli,; Nwankwo, Forte.