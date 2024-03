Serie B, LIVE: Como-Venezia e altre 5 sfide alle 16.15. Poi Modena-Cremonese

La Serie B va avanti e dopo i tre anticipi andati in scena ieri, oggi torna in campo con altre importanti sfide, valide per la ventottesima giornata. Sono ben 6 le partite in programma per le 16.15: il big match è sicuramente Como-Venezia, sfida che potrebbe stravolgere nuovamente gli equilibri nelle parti nobili della classifica, ma attenzione anche a Cittadella-Pisa, Ascoli-Reggiana, Bari-Spezia e Feralpisalò-Sampdoria e Cosenza-Catanzaro, derby calabrese.



Si prosegue poi alle 18.30 con la sfida conclusiva di questa giornata di B. Sul campo del Modena arriva la Cremonese, carica di ambizioni di promozione.