Serie B LIVE dalle 14: Brescia, Palermo e Parma in campo

Parte la 28esima giornata di Serie B, con tre partite alle ore 14. Si parte da una sfida di alta classifica: al Rigamonti, il Brescia (alla ricerca di punti fondamentali per scacciare la crisi – 3 pareggi nelle ultime 4 partite - ) ospita un Palermo all’assalto della zona promozione diretta.



Al Druso di Bolzano, il Sudtirol se la vedrà contro un Lecco, ultimo in classifica e reduce dalla conquista di un solo punto nelle ultime 5 sfide.



Chiude il programma il Parma capolista che vuole riprendere la marcia verso la massima serie in quel di Ternana. Ternana in piena zona playout.