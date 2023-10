Non solo il ritorno della Serie A, di scena a partire dalle ore 14 anche il campionato di cadetteria.



Si parte con la prima partita del Bari dopo l’esonero di Michele Mignani e l’arrivo di Pasquale Marino sulla panchina della formazione pugliese, chiamata a sbloccare definitivamente la sua stagione, in casa contro un Modena a caccia della zona playoff.



Prosegue il programma con la Cremonese che ospita il Sudtirol, il Lecco che cercherà la prima storica vittoria in B contro l’Ascoli, il Pisa di Mattia Valoti che non vuole farsi risucchiare nella zona playout e cerca punti contro il Cittadella e infine il Brescia ospitato dalla Ternana.



Alle 16.15, l’ultima sfida di giornata vede protagoniste due neopromosse dal cammino completamente opposto: il sorprendente Catanzaro, alla ricerca del 2° posto in solitaria in graduatoria, contro la FeralpiSalò, che due giornata fa ha trovato la prima affermazione nella seconda massima divisione del calcio italiano.