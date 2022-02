Dopo le gare di ieri, la 24a giornata dicontinua oggi con altre quattro partite in programma, tutte alle 15.30.: la squadra di Pippo Inzaghi - rimasto in panchina dopo l'incontro chiarificatore con Cellino - è a -2 dalla promozione diretta e vuole approfittare del pareggio di ieri della Cremonese; dall'altra parte però c'è un Frosinone che non vuole perdere il treno playoff. Perché dietro, pronte a scavalcarlo, ci sono Cittadella e Benevento che oggi si affronteranno nello scontro diretto.: i giallorossi vogliono tornare alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi in campionato.che ha appena cambiato allenatore con l'arrivo di Bisoli al posto di Occhiuzzi; i rossoblù sono a -5 dalla salvezza e cercano ancora la prima vittoria nel 2022.