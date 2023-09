Comincia la 4ª giornata di Serie B, in scena quest’oggi dalle 18.30 con quattro incontri. Il Modena (che arriva da due successi nelle prime due partite) ospiterà il Pisa – a cui non è bastato il primo gol nerazzurro di Valoti - reduce dalla sconfitta all’ultimo minuto contro il Parma capolista.



La FeralpiSalò cercherà i suoi primi punti (e prime reti) in cadetteria sul campo del Palermo, vittorioso nell’ultima giornata contro la Reggiana.



E a proposito della formazione di Nesta, sfida ardua contro l’unica squadra a punteggio pieno, il Parma primo in classifica che non ha alcuna intenzione di rallentare la propria corsa.



Chiude il programma odierno il Sudtirol che affronterà l’Ascoli.