Inizia questa sera, con l'anticipo tra Reggina e Brescia, la 34esima giornata del campionato di Serie B. Una partita estremamente delicata per la situazione di classifica di entrambe le squadre: i ragazzi di Pippo Inzaghi sono scivolati all'ottavo posto - l'ultimo utile per partecipare ai playoff - dopo la penalizzazione di 3 punti arrivata in settimana dalla giustizia sportiva, mentre i lombardi continuano ad inseguire l'obiettivo della salvezza dopo gli ultimi due risultati utili consecutivi.