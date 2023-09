Si completa stasera (calcio di inizio alle 20.30), con le ultime tre partite, il programma della settima giornata del campionato di Serie B. Il big match è indubbiamente quello del “San Nicola”, dove la capolista Parma affronta il Bari in una rivincita del turno di Coppa Italia di agosto stravinto dagli uomini di Pecchia. Dopo il pari interno con la Samp, gli emiliani provano a ripartire per tornare a +4 sul Palermo e guadagnare terreno nei confronti del Venezia, sconfitto ieri per la prima volta in stagione.



Partita molto delicata pure per i pugliesi, reduci da 3 pareggi consecutivi e a secco di vittorie in assoluto da un mese e sul proprio campo dal 2 giugno scorso, ritorno della semifinale play-off contro il Sudtirol. Completano il quadro Como-Sampdoria, coi padroni di casa all’inseguimento della quarta vittoria consecutiva e i ragazzi di Pirlo in cerca di una vittoria che manca dalla prima di campionato, e Catanzaro-Cittadella.