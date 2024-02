Serie B LIVE dalle 20.30: il Veneza punta al secondo posto, ci sono Pisa-Modena e Feralpisalò-Spezia

Si completa con le ultime tre partite il programma della ventisettesima giornata del campionato di Serie B. Tutte in campo alle 20.30 per andare a definire la classifica sia in zona playoff che per quanto concerne la zona salvezza: dopo la frenata interna del Parma, i successi di Cremonese e Como e l’inaspettato ko del Palermo, il Venezia di Paolo Vanoli e del capocannoniere del torneo Joel Pohjanpalo ha una grande occasione di riportarsi al secondo posto e di accorciare fino a 5 punti la distanza dalla vetta della classifica. Dopo tre risultati utili consecutivi, al “Penzo” arriva un Cittadella desideroso di stoppare la crisi che l’ha portato ad inanellare 6 sconfitte di fila.



Dopo 4 pari consecutivi, il Modena di mister Paolo Bianco cerca un colpo importante per tornare in piena zona playoff e fa visita ad un Pisa ripiombato pericolosamente a ridosso dalla zona playout a seguito degli ultimi due ko. Completa il quadro il match tra Feralpisalò e Spezia, coi lombardi penultimi e a secco di successi dal 5-1 al Lecco che chiedono strada agli uomini di D’Angelo, in piena bagarre per la salvezza ma risollevati dagli ultimi 5 risultati utili.