Serie B LIVE: alle 18.15 Ascoli-Brescia e Reggiana-Sudtirol. In serata Parma, Samp, Palermo e il derby Como-Lecco

La Serie B non si ferma mai. Dopo gli impegni del weekend, torna in campo il programma della 27esima giornata: due le gare in scena alle 18.15, con l'Ascoli che cerca punti salvezza in casa contro il Brescia e la Reggiana di Alessandro Nesta che riceve il Sudtirol. Alle 20.30 altre cinque sfide: spicca il derby del Lago tra Como e Lecco, in campo anche Catanzaro-Bari oltre a Palermo e Parma che ospitano Ternana e Cosenza. Big match al Ferraris quello tra la Samp di Andrea Pirlo e la Cremonese di Giovanni Stroppa.