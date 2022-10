Dopo l'anticipo e il pareggio tra Bari e Ternana, l'undicesima giornata di Serie B si consuma tutta nel pomeriggio: Alle 14 ci sono 7 partite, dal Benevento di Cannavaro che sfida il Pisa in una sfida di bassa classifica al Venezia, in cerca di punti per respirare, che ospita l'Ascoli. Sfida poi tra due neopromosse in difficoltà tra Modena e Palermo, il Frosinone capolista atteso dal Cosenza e il Cagliari di Liverani che dopo il terremoto societario aspetta la Reggina di Pippo Inzaghi. Chiudono il programma del primo pomeriggio Parma-Como e SPAL-Sudtirol.



Alle 16:15 il big match Genoa-Brescia con sapori di alta classifica e abitudini alla Serie A e il fanalino di coda Perugia che riceve il Cittadella.