Giornata che promette emozioni in Serie B. Dopo l’anticipo tra Ascoli e Frosinone, continua il 13esimo turno. Alle 14 sono in programma sette partite: il Pisa cerca punti per avvicinare i playoff contro un Cagliari che non vince da quattro partire, il Bari di Cheddira attende la sorpresa Sudtirol, in striscia positiva da nove match, il Parma cerca conferme contro il Cittadella, il Palermo fa visita al Cosenza. Alla stessa ora il nuovo Venezia targato Vanoli ospita la Reggina, la Spal il Benvento mentre il Perugia, ultimo in classifica, va in casa del Modena. Alle 16.15 Ternana-Brescia. Domani Genoa-Como.