Cittadella-Como

Cosenza - Cagliari

Genoa - Bari

Modena - Sudtirol

Palermo - Brescia

Parma - Venezia

Perugia - Benevento

Pisa-Spal

Reggina - Ascoli

Ternana-Frosinone

. Se si conoscono già i nomi delle due squadre promosse direttamente in A,ed altrettanti sono i club che non possono più sperare nella salvezza, congià condannate, restano ancora da stabilire molte sentenze. Sia in testa che in coda.Certi di prendere parte alla corsa playoff, che mette in palio l'ultimo posto promozione, sono, con le ultime tre che possono ancora scambiarsi le posizioni. Discriminante tutt'altro che trascurabile che può regalare vantaggi importanti in vista degli spareggi. A provare a raggiungerli in zona playoff, dove restano due posti disponibili, proveranno in ordine di classificaSe in sei proveranno a regalarsi un sorriso,. Dal 15° posto, che significa salvezza, attualmente occupato dal, al terzultimo che rappresenta viceversa una condanna senza appello, dove si trova il, si trovano pure, in questo momento destinate al playout. Tutto è comunque ancora possibile. Addirittura che anche la, oggi tranquilla in 14^ piazza possa essere clamorosamente risucchiata in zona rossa. Per la verità il destino degli umbri dovrebbe rivelarsi particolarmente avverso affinché ciò accadesse, regalando una serie di risultati ad incastro e di clamorose goleade talmente difficili da realizzarsi da apparire molto più che improbabili. Anche se i giri del pallone a volte sanno davvero essere imperscrutabili.Da tutto ciò emerge un. A 90' dalla fine del campionato,. I canarini pur trovandosi a soli tre punti dalla zona playoff sono di fatto impossibilitati a raggiungere tale posizione. Tra loro e l'ottava piazza ci sono infatti ben cinque squadre. Due di queste, Ascoli e Reggina, si scontreranno però tra loro rendendo di fatto impossibile il sorpasso degli emiliani ad entrambe. La squadra di Tesser potrebbe al massimo affiancare calabresi e marchigiani, nel caso in cui la sfida del Granillo terminasse in parità, e al limite agganciare pure il Palermo, qualora i siciliani perdessero in casa con il Brescia. Ma in ogni caso a estrometterli dai playoff sarebbe la classifica degli scontri diretti.Queste le partite del 38° turno, tutte in programma per questa sera con fischio d'inizio alle 20.30: