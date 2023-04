Si chiude la 31ª giornata di Serie B con Modena e Cittadella di scena alle 16.15 allo stadio Alberto Braglia. La formazione di casa tenterà di rilanciare le proprie ambizioni playoff: con un successo quest’oggi, i gialloblù si lancerebbero a -1 dall’ottavo posto occupato dalla reggina di Pippo Inzaghi, ultima posizione valida per l’accesso alla fase successiva di questo campionato. Il Cittadella, dal canto suo, si trova con un solo punto di vantaggio sulla zona playout, occupata dal Perugia, ed a pari merito con il Cosenza – ritrovatosi con 3 vittorie conscutive per 1-0 a sperare per la salvezza -. Match che, quindi, da una parte all’altra, risulta fondamentale in vista del finale di stagione.