Torna la, che riparte con un anticipo di grande livello.allo stadio Tardini scendono in campoin un match che ha molto da dire in ottica promozione. I padroni di casa, guidati da Fabio, conducono la classifica con 6 punti di vantaggio sulla Cremonese (che in questa giornata sfida il Como 3°) e possono sfruttare la sfida di oggi per allungare ulteriormente sulle rivali. Dalla sua parte il Brescia di Rolandoè attualmente 7° e in piena zona playoff, oltre a essere reduce da una pesante vittoria per 4-2 contro il Palermo. Il match sarà visibile su Dazn e Sky.: Chichizola; Delprato, Osorio, Balogh, Di Chiara; Hernani, Estevez; Man, Bonny, Benedyczak; Mihaila. All. Fabio Pecchia.: Avella; Dickmann, Adorni, Papetti, Jallow; Bisoli, Paghera, Besaggio; Galazzi, Bianchi; Borrelli. All. Rolando Maran.