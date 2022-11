Dopo i due match già disputati sabato, in campo quest'oggi il resto del programma di Serie B. Si parte alle 12:30 con la Reggina che proverà a mettere pressione al Frosinone ospitando il Benevento.



Alle 15, sei partite: il Brescia affronta la Spal di Daniele De Rossi mentre il Frosinone, primo a 30 punti, ospita il Cagliari. Match complicato per il Perugia che proverà a risollevarsi in classifica tra le mura amiche contro il Genoa. In campo anche Como-Bari, Cittadella-Cosenza e Sudtirol-Ascoli.



Chiude la giornata, alle 18, la sfida tra Palermo e Venezia, due squadre che fin qui non hanno rispettato le alte aspettative iniziali.