Seconda giornata della Serie B che va in archivio con ben 6 partite. C’è l’esordio casalingo del Cagliari di Liverani, una delle favorite alla promozione. In Sardegna arriva il Cittadella, per i sardi, dopo il pari nella prima, si cercano i tre punti.



Trasferta per il Venezia sul campo del Sudtirol, l’altra neopromossa, il Modena, è ospite a Cosenza. Promette spettacolo la sfida tra Pisa e Como, due delle squadre più ambiziose di questa B.



Tanto equilibrio atteso nelle ultime due gare. Ternana-Reggina vede in campo due squadre che hanno iniziato in modo diverso il campionato e vogliono una invertire la rotta e l’altra continuare così. Sfida di alto livello a Frosinone. In Ciociaria arriva un Brescia che ha impressionato nei primi 90’. Si parte alle 20:45.