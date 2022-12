Turno infrasettimanale in Serie B. Nove partite sono in programma domani mentre questa sera scenderà in campo il Cagliari sul campo della Ternana. Un sfida tra due squadre in difficoltà. I rossoblù infatti non vincono da ormai sette gare mentre la Ternana, nonostante il cambio in panchina e l'arrivo di Andreazzoli, sono reduci da due sconfitte consecutive. In particolare, il Cagliari ha pareggiato le ultime cinque gare (sette in totale da inizio stagione).