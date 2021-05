Entrano nel vivo i playoff della Serie B, con le semifinali d'andata in programma questa sera e il sogno della promozione che rimane vivo nelle quattro squadre in corsa. Il Monza arriva in trasferta a Cittadella da favorito, anche se sulla carta di poco. La vittoria esterna di Balotelli e compagni si gioca a 2,60, mentre l'«1» dei veneti è proposto a 2,85, con la «X» che paga 3 volte la posta. Poca fiducia nei due reparti offensivi, con un Over decisamente alto a 2,37, mentre l'Under si gioca a 1,52. E' Venezia il teatro dell'altra semifinale, con i lagunari impegnati contro il Lecce in una sfida che vede prevalere seppur di pochissimo i padroni di casa, aiutati anche dal fattore campo. L'«1» è proposto infatti a 2,60, mentre la vittoria esterna dei salentini moltiplica la posta per 2,75, con il pari offerto a 3,10. L'Over a 1,97 prevale leggermente sull'Under, visto a 1,75.